アルビレックス新潟は10月４日、DFトーマス・デンのオーストラリア代表選出を報告した。オーストラリア代表はワールドカップ・アジア最終予選で10日にホームで中国代表と、15日には埼玉スタジアム2002で日本代表と相まみえる。代表招集にあたり、トーマス・デンは新潟の公式サイトを通じて以下のようにコメントを発表した。【画像】小野伸二、セルジオ越後、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「 J歴代ベスト11」を一挙公