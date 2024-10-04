きょう午後、東京・六本木にある高級ファッションブランド「アルマーニ」の店舗にタクシーが突っ込みました。運転手の男性は、「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しています。【写真を見る】「アルマーニ六本木ヒルズ店にタクシーが突っ込む けが人なし男性運転手「アクセルとブレーキを踏み間違えた」記者「事故のあった六本木のエンポリオ アルマーニです。店舗の前にはガラスが散乱しています」午後2時す