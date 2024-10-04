4〜9月の車名別新車販売台数2024年度上半期（4〜9月）の車名別の国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が前年同期比1.8％増の10万2226台と、3年連続で首位だった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が4日発表した。N―BOXは広い車内や安全性能の高さが評価された。2位はスズキの軽「スペーシア」だった。昨年11月の全面改良が寄与し、40.1％増の8万179台と大幅に増加した。3位はト