中古スマホを検査する様子＝6月、神奈川県座間市（Belong提供）民間調査会社のMM総研（東京）は4日までに、2024年度の中古スマートフォンの販売台数が前年度比15.5％増の315万台と、6年連続で過去最高になるとの予測を発表した。新品のスマホは円安や原材料の高騰で価格が高止まりし、割安な中古の人気が拡大。販売台数は今後も伸び、28年度には438万台に達するとみている。米アップルが9月20日に新型iPhone（アイフォーン）を