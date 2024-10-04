【坡州聯合ニュース】２０１１年に脱北して韓国で暮らしていた３０代の男が、北朝鮮に戻るためにバスを盗み北朝鮮につながる統一大橋を渡ろうとした事件で、京畿北部警察庁は４日、現場で拘束した男を国家保安法違反、軍事基地保護法違反、車両窃盗無免許運転などの容疑で逮捕したと発表した。警察関係者は「被疑者が北に渡ろうとした意図が明確で、国家保安法違反容疑などを適用して逮捕状を請求した。裁判所が逮捕状を発付し