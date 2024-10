アイルランド出身のオーラ・ガートランドが、2ndアルバム『Everybody Needs A Hero』を自身のレーベル New Friendsからリリースした。 (関連:【映像あり】オーラ・ガートランド、2ndアルバム『Everybody Needs A Hero』収録曲のMV) 本作には、先行で発表された「Little Chaos」「The Hit」「Mine」「Kiss Ur Face Forever」や、現在BBC Radio 1のプレイリストで人気上昇中の「Late T