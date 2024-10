2024年10月9日よりTOKYO MX他にて放送開始のTVアニメ『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』のオープニングテーマ、sajou no hana「淡く微か」、エンディングテーマ、花たん「gradation」のジャケットビジュアルが公開された。 sajou no hana sajou no hana「淡く微か」 sajou no hanaの「淡く微か」は、爽やかで疾走感ある楽曲に合わせたビビットな色合いが目を引くデザインになっている。楽曲はメインPVに