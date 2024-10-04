いまや、バッキー・バーンズは（MCU）最長の登場歴をもつキャラクターのひとりだ。『キャプテン・アメリカ』シリーズでキーパーソンを務め、『アベンジャーズ』シリーズに進出、「ファルコン＆ウィンター・ソルジャー」（2021）では単独シリーズも製作されるなど、サミュエル・L・ジャクソン演じるニック・フューリーに匹敵するほどの役回りである