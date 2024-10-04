世界中で愛されている人気児童文学「くまのパディントン」を実写映画化した『パディントン』シリーズ待望となる第3作『パディントン・イン・ペルー（原題）』の新予告編が到着した。ロンドンを飛び出したパディントンが、ジャングルでインディ・ジョーンズばりの大冒険を繰り広げる姿が描かれている。 本シリーズの主人公は、ペルーからロンドンへ渡り、心優しいブラウン一家と暮らすようになった