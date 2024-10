【モデルプレス=2024/10/04】Hey! Say! JUMPが、12月14日から4大ドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」を開催することがわかった。10月4日、所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて発表された。【写真】JUMP山田、美人女優とベッドで密着◆「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」開催決定2024年12月14日の愛知・バンテリンドームを皮切りに、2025年2月9日の大阪・京セラドーム公演まで、東京・福