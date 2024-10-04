DC史上最もアグレッシブなジョーカー＆ハーレイ？ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のアニメプロダクション部門がブッ放つ新作アニメ映画『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』より、ジョーカーとハーレイ・クインのキャラクターデザインとキャスト情報が公開された。 この映画は、2018年に公開された『ニンジャバットマン』シリーズ新作。前作では