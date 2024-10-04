マーベルの新ドラマがで配信中だ。「ワンダヴィジョン」に登場した強力な魔女アガサ・ハークネスを描くこの単独シリーズは比較的カジュアルなトーンで物語が進むが、劇中では驚きの展開も迎える。 第3話では、このドラマで最初のシリアス描写が訪れることに。このシーンの必要性について、ショウランナーのジャック・シェイファーが解説している。 この記事には、「アガサ・オ&#12540