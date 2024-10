Forescout Research Labsは10月2日(米国時間)、「(PDF) DRAY:BREAK Breaking Into DrayTek Routers Before Threat Actors Do It Again - Forescout Research Labs」において、DrayTekのルータから複数の脆弱性を発見したとして、調査レポートを公開した。これら脆弱性を悪用されると、遠隔からデバイスを乗っ取られる可能性がある。(PDF) DRAY:BREAK Breaking Into DrayTek Routers Before Threat Actors Do It Again - Forescout