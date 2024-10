Googleが2024年5月に実装し、8月には日本語にも対応している「AIによる概要(AI Overview)」に、広告公開機能を正式実装したことを発表しました。Google Lens and AI Overviews: New ways for marketers to reach customershttps://blog.google/products/ads-commerce/google-lens-ai-overviews-ads-marketers/Google’s AI search summaries officially have ads - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/3/24260637/googles-