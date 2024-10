生成AIの発達と普及に伴って、「誤情報や過激な政治思想の拡散に、AIで作ったコンテンツが使われるのではないか」という懸念が高まっています。すでに極右やネオナチのインターネットユーザーが、「AIによる音声クローン技術で作り出したAIアドルフ・ヒトラー」を利用して、極端な政治思想をオンライン上で若者に広げていると日刊紙のワシントン・ポストが報じました。How neo-Nazis are using AI to translate Hitler for a new g