『バッドボーイズ』『メン・イン・ブラック』シリーズなどでおなじみウィル・スミスは、ヒット作も多数、まさに正真正銘の大スターだ。そんなスミスの器のデカさ、ワイルドな人となりをあらわすものがある。それは“オナラ”だ。 『メン・イン・ブラック』第1作から第3作まで監督を務めたバリー・ソネンフェルドは、ポッドキャスト番組「」にて、1997年の『メン・イン・ブラック』撮影時のエピソー