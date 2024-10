CS放送のGAORA SPORTSは、10月5日に大阪・エディオンアリーナ大阪で開催される『K-1 2024「K-1 WORLD GP 10.5エディオンアリーナ大阪」』(11:30〜22:00)を全試合完全生中継。また、今夏に開催された世界予選3大会の放送や12月の決勝トーナメントの生中継も決定した。エロール・ジマーマン vs 山口翔大ジェロム・レ・バンナ vs K-Jee谷川聖哉 vs クォン・ジャンウォンシナ・カリミアン vs クラウディオ・イストラテ立ち技格闘技世界最