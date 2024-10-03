日本時間２３時００分に米製造業新規受注（8月）、耐久財受注（確報値）（8月）、ISM非製造業景気指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（8月）23:00 予想0.3%前回5.0%（前月比) 耐久財受注（確報値）（8月）23:00 予想0.0%前回0.0%（前月比) 予想0.5%前回0.5%（輸送除くコア・前月比) ISM非製造業景気指数（9月）23:00 予想51.5前回51.5（ISM非製造業