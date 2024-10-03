シンガーソングライターのAKASAKIが、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」のMonthly Artist第31弾に決定した。「Buzz Tracker」Monthly Artist第31弾に決定したAKASAKI“Buzz(バズ・流行り)”＋“Track(楽曲・追跡する)”を掛け合わせた「Buzz Tracker」は、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組のMonthly Artistを共同で応援するプログラム。TikTokでは