12th Mini Album「SPILL THE FEELS」トラックリスト(P)&(C) PLEDIS Entertainment SEVENTEENが3日、公式SNSに12th Mini Album「SPILL THE FEELS」のトラックリストを公開した。これによると、タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat.DJ Khaled)」を含め、グループ曲「Eyes on you」と「1 TO 13」、ユニット曲「Candy」(VOCAL TEAM)、「Rain」(PERFORMANCE TEAM)、「Water」(HIPHOP TEAM)など計6曲が収録されてい