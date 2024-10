(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ILLIT(アイリット)が、2nd Mini Album「I'LL LIKE YOU」最後のコンセプトを公開した。今までとは打って変わったダークなビジュアルで、新しいアルバムへの期待感を高めた。【写真】ILLIT、2nd Mini Album「I'LL LIKE YOU」コンセプト画像ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は2日、所属レーベルのBELIFT LAB公式SNSを通じて2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’の最後のコンセプト