人気上昇中の小鳥シマエナガの写真を使った『あいたいなシマエナガカレンダー2025』が20214年10月4日（金）に登場。「シマエナガの伝導師」と呼ばれる自然写真家・山本光一の写真が使われている。＞＞＞『あいたいなシマエナガカレンダー2025』表紙や中面のサンプルを見る（画像6点）シマエナガは、日本では北海道に生息するエナガ科エナガ属の小鳥。全長約13〜14センチ。そのかわいらしさから写真集を始め、様々な企業からグッズ