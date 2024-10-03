花火大会「富士山花火2024 〜市川團十郎 富士山歌舞伎花火〜」が、2024年11月9日(土)に静岡県裾野市内の「PICA富士ぐりんぱ」「遊園地ぐりんぱ」にて開催される。第2回「富士山花火」富士山南麓2合目で開催2021年12月に初開催された「富士山花火」は、世界遺産、そして日本最大の文化資源である富士山を舞台にした花火大会だ。富士山南麓2合目にある「PICA富士ぐりんぱ」「遊園地ぐりんぱ」を会場に、標高1,250mの地点から日本最高