[10.3 ACL2グループE第2節](香港)※21:00開始<出場メンバー>[東方足球隊]先発GK 1 イェ・ホンファイDF 3 タミルラン・コズバエフDF 19 アレクサンダー・ジョジョDF 21 ダニエル・アルマザンDF 22 リャン・クウォンチュンDF 30 ウォン・ズーホMF 14 ユージョイイン・ジェシーMF 16 リョン・チョンポンMF 23 マー・ヘイワイMF 27 マルコス・ゴンドラFW 7 ノア・バッフォー控えGK 26 リウ・フーユエンDF 2 カルム・ホールMF 11