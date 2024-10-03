４連覇を逃して５位に転落したオリックスで一気に８選手が戦力外通告を受けた。３日、支配下の宜保翔内野手（２３）、村西良太投手（２７）、前佑囲斗投手（２３）、河内康介投手（１９）、育成の中田惟斗投手（２３）、上野響平内野手（２３）、平野大和外野手（２３）、木下元秀外野手（２３）と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。支配下の４選手には育成での再契約を打診している。宜保は昨季に６２試合に出場