21:30 米新規失業保険申請件数（09/22 - 09/28） 予想N/A前回21.8万件 米失業保険継続受給者数（09/15 - 09/21） 予想N/A前回183.4万件 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月） 予想55.4前回55.4（非製造業PMI・確報値) 予想54.4前回54.4（コンポジットPMI・確報値) 23:00 米製造業新規受注（8月） 予想0.3%前回5.0%（前月比) 米耐久財受注（確報値）（8月） 予想