2024年11月15日(金)と11月17日(日)、大阪・PLUSWIN HALL OSAKAで韓国のHIPHOPアーティスト・SLEEPY,U-Kwon,Brown Tiggerが出演する『KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1』が開催されます。 KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1 『KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1』開催日:2024年11月15日(金)・11月17日(日)開始時間:昼公演 14時〜/夜公演 19時〜(両日とも)場所:PLUSWIN HALL OSAKA