SEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)がモデルを務めるスキンケアブランドFoRest by Greenfingerが日本に初上陸します。 「FoRest by Greenfinger」日本初上陸 SEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)がモデルを務めるスキンケアブランドFoRest by Greenfingerが日本に初上陸。FoRest by Greenfinger「フォレストピトン水分CICA」シリーズの日本での第一歩は、@cosme OSAKA(アットコスメオーサカ)で10月9日(水)〜10月15日(