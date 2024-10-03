アドビは10月1日（米国時間）、「Adobe Photoshop Elements 2025」「Adobe Premiere Elements 2025」をリリースした。アドビのWebサイト、Amazon.co.jpなどのECサイト・小売店で購入できる。左から、「Adobe Photoshop Elements 2025」「Adobe Premiere Elements 2025」「Adobe Photoshop Elements ＆ Premiere Elements 2025」アドビWebサイトでの販売価格は、「Adobe Photoshop Elements 2025」「Adobe Premiere Elements 2025」
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