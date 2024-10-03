福山市北部支所の50歳の男性職員が、会計事務を担当していた協議会の口座から２４万円を私的に引き出したとして懲戒免職となりました。男性は「月々の支払いで生活が苦しかった」と話しています。市は「職員に対し、一層の指導徹底を図る」としています。（２０２４年１０月３日放送）