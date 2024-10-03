今、日本の「侍精神」が改めて注目されています。 【写真を見る】「宮本武蔵の聖地」で居合道体験 海外客は100人超！ドラマ・映画で注目の“武士道ツーリズム”が好調 俳優の真田広之（さなだ ひろゆき）さんがプロデュース・主演を務めるドラマ『SHOGUN将軍』がエミー賞を受賞。さらに、映画『侍タイムスリッパー』がヒットしています。 『侍タイムスリッパー』は、幕末の藩士が現代にタイムス