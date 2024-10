ヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第2節が10月3日に開催される。強豪クラブや日本人選手所属クラブを中心に第2戦の展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第2節10/3(木)《25:45》RFS vs ガラタサライフェレンツヴァーロシュ vs トッテナムマッカビ・テルアビブ vs ミッティランオリンピアコス vs ブラガカラバフ vs マルメレアル・ソシエダ vs アンデルレヒトラツィオ vs ニーススラビア・プラハ vs アヤックスホッフェンハイム v