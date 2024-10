THE BOYZのジュヨン、ITZYのユナ、ZEROBASEONEのハン・ユジンが、『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』のMCとして日本のファンにK-POPの魅力を紹介する。【写真】ITZY・ユナ、“伝説級のくびれ”ジュヨン、ユナ、ハン・ユジンは来る10月13日、さいたまスーパーアリーナで開催される『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』でMCを務める。『SBS INKIGAYO LIVE』は、韓国で1991年より毎週日曜日に生放送されるK-POPの代表番組『SBS人気歌謡』のグ