日本維新の会の馬場代表と会談後、取材に応じる立憲民主党の野田代表＝3日午前、国会立憲民主党の野田佳彦代表は3日、日本維新の会の馬場伸幸代表、共産党の田村智子委員長、国民民主党の玉木雄一郎代表と個別に会談した。27日投開票の衆院選での連携に向け、自民党派閥裏金事件の関係議員がいる小選挙区での対抗馬の一本化を打診した。玉木氏とは自民、公明両党の過半数割れを目指す方針を確認した。具体的な結論は得られず、調