「ＤｅＮＡ−阪神」（３日、横浜スタジアム）試合開始直後から大粒の雨が降り注ぎ、近本光司外野手が二回２死二、三塁から死球を受けた直後に中断が宣告された。二回表の攻撃が始まる前にはマウンドの整備も入った横浜スタジアム。前川の安打、木浪の二塁打で好機を作ったが、近本の打席でケイの変化球がすっぽ抜け、近本の右脇腹付近を直撃した。直後、ベンチでは岡田監督が思わず立ち上がり、心配そうな表情を浮かべた。