乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。9月26日（木）の放送では、9月2日（月）〜4日（水）に開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」神宮公演を出演者側の目線で振り返りました。今回はその前編。●後編記事はコチラ！ https://news.audee.jp/news/Slwu2WvIdn.html乃木坂46の賀喜遥香賀喜：今回の授業は、「乃木坂46 真夏の全国ツアー20