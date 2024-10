12月7日、8日に幕張メッセにて開催されるJMS主催のライブイベント『REDLINE ALL THE FINAL2024~15th Anniversary~』の、第7弾出演者が発表された。 (関連:サザンオールスターズ、あいみょん、Awich、[Alexandros]、北山宏光、JO1……注目新譜6作をレビュー) 今回の発表では、12月7日にAwich、SATOH、WurtS、12月8日にAFJB、CVLTE、Fear, and Loathing in Las Vegasの出演が決定。あわせ