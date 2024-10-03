日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 27006( 25023) 3月限78(28) TOPIX先物 12月限 27985( 27765) 日経225ミニ 10月限 31633( 31633) 11月限 210( 21