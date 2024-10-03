日本サッカー協会は10月３日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表のメンバー27人を発表した。サウジアラビア戦（現地10日）、オーストラリア戦（15日）に向けて、遠藤航や三笘薫、久保建英といった常連組の選手たちに加えて、初招集の大橋祐紀やパリ五輪で主将を務めた藤田譲瑠チマも選出された。これを受けて、韓国メディア『Inter Football』は、「最高の姿を見せるサムライ軍団のメンバーが発表された」