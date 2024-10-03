日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月3日の日経225ミニ期近（2024年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万1633枚だった。 ◯2024年10月限（特別清算日：10月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 31633( 31633) ソシエテジェネラル証券 15488( 15488) SBI証券 6327(242