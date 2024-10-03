「DeNA−阪神」＜10月3日横浜25回戦＞試合開始 18：00先攻：阪神後攻：DeNA◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（中）桑原（遊）森敬（捕）伊藤（投）ケイ◆ 阪神タイガース（中）近本（二）中野（右）森下（一）大山（三）佐藤輝（左）前川（捕）坂本（遊）木浪（投）大竹