東京・八王子市の寺に侵入し、現金およそ440万円などを盗んだとして39歳の男が逮捕されました。男は全国各地の寺で忍び込みを繰り返していたとみられ、「寺狙いの『ノビ師』」として行方を追われていました。逮捕されたのは藤田孝男容疑者（39）で、今年6月の未明、東京・八王子市の寺の事務所に無施錠の窓から侵入し、金庫を壊すなどして現金およそ440万円などを盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、藤田容疑者は全