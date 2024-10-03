日本サッカー協会は3日、FIFAワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦（11日）とオーストラリア戦（15日）を戦う代表メンバー27人を発表した。伊東純也（スタッド・ランス/フランス)、遠藤航（31、リバプール/イングランド）、久保建英（22、レアル・ソシエダ/スペイン）、堂安律（26、フライブルク/ドイツ）らが前回の招集に続き順当に選出され、初招集は大橋祐紀（28、ブラックバーン/イングランド2部）。今シーズンサン