フジテレビは3日、同局本社で俳優の反町隆史と杉野遥亮のW主演の火9ドラマ「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」（火曜後9・00、8日スタート）の制作発表を行った。この日、司会を務めたのは新人の上垣皓太朗アナウンサー（23）。発表会が始まるとステージ中央に登場し、番組説明をした後「どうぞよろしくお願いいたします」と堂々とあいさつ。「この4月に入社いたしまして、半年ですが、昭和と令和の世界感が混ざり合った作品のPRを