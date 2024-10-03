David Stanway[シンガポール ３日 ロイター] - フィンランドのシンクタンクＣＲＥＡは３日、中国の二酸化炭素（ＣＯ２）排出について、同国政府が来年に野心的な削減目標を打ち出せば、２０３５年までに約３割減少し、パリ協定の目標を達成できる可能性があると指摘した。パリ協定の一環として、各国は来年２月までに３５年の排出削減目標（ＮＤＣ）を国連に提出する必要があり、世界最大の温室効果ガス排出国である中国が示す