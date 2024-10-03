【モデルプレス＝2024/10/03】Snow Manの佐久間大介が3日、自身のX（旧Twitter）を更新。姪を抱っこする姿を公開した。【写真】Snow Man佐久間大介、姪っ子にキス寸前の密着ショット◆佐久間大介、姪っ子を抱っこする写真を公開2日に「この間、姪っ子とお散歩した」とつづり、姪と手を繋いで横断歩道を渡る後ろ姿の写真を投稿していた佐久間。今回は「姪っ子ニッコニコで可愛かった 」と一緒に過ごした時間を愛おしそうに振り返り