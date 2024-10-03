ＪＲＡは２５年度ＪＲＡ騎手免許試験（新規）の第一次試験の結果を１０月３日に発表し、３年連続で受験したミカエル・ミシェル騎手（２９）＝フランス＝は不合格となった。２２年、２３年と連続で受験し不合格。それでも、「私の大きな大きな夢」と諦めずに３度目の挑戦を決め、この１年間は、拠点にしていた米国、オーストラリアで試験合格に向けて技術、英語、さらに、オーストラリアでは日本語の教師をつけ上達に努めたもの