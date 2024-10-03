部下に「殺すぞ」と発言した疑いがあるとして調査を受けている京都府警の白井利明本部長（56）は3日、府議会本会議に出席し「不適切な発言は事実であり大変申し訳ない」と陳謝した。警察庁長官訓戒の処分を受けたと自ら明らかにした。