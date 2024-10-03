レシピ本『おうちごはんは日々のくりかえし。 料理家がふだん、気ラクに作っているレシピ』（著：有賀薫）が10月2日にKADOKAWAより発売された。 【写真】「牛肉とチンゲンサイのさっぱり炒め」「たらの梅おろし」など 本書の著者はスープ作家・料理家である有賀薫。彼女が30年以上作り続けてきた家庭料理の経験をもとに、本当に作りやすくて美味しいレシピを集めた1冊となっている。 本書で目指したのは日々ごはん