「今行きたい１日乗車券の旅」今の季節このエリアに行くならココ！というまさに今行きたい場所を路線バスの１日乗車券で巡る！今回は文京区を巡りました。＜出演者＞横山裕（SUPER EIGHT）柴田理恵小島健（Aぇ! group）永尾柚乃＜ご協力いただいたバス＞日立自動車交通「文京区コミュニティバスB-ぐる」＜利用した１日乗車券＞文京区コミュニティバスB-ぐる 一日乗車券300円＜放送で伺ったお店＞【グリルK】食べログ 洋食 百